Kolejny dzień rolniczych protestów w regionie. Jutro zablokowane będą Police

W środę rolnicy z woj. zachodniopomorskiego planują od godziny 12 do godziny 15:30 blokować przejście graniczne w Rosówku. Akcja organizowana jest w ramach Ogólnopolskiego Protestu Rolników.

- Zaprosiliśmy Rolników z Niemiec - informuje Sebastian Sahajdak, jeden z organizatorów protestów w województwie. - Ustalmy plan działania na kolejne tygodnie walki. Wyraźmy swoje zdanie na temat sytuacji w rolnictwie.

Także dziś (środa), ale od godziny 15:30 do godziny 18 rolnicy ciągnikami i autami ustawią się na rondzie Kołbaskowo. Tam protestować mają ci sami rolnicy co w Rosówku. Tu protest ma przebiegać pod hasłami "Europejski Rynek, Europejskie Normy, Europejska Żywność" = oraz "Bezpieczeństwo żywnościowe Europy to: produkcja roślinna w Europie, produkcja zwierzęca w Europie, wytwarzanie żywności w Europie, produkcja energii z udziałem rodzinnych gospodarstw rolnych w Europie.

Akcje te organizowane są w ramach Ogólnopolskiego Protestu Rolników.