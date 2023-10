Kolejne wysokie zwycięstwo. Futsal Szczecin jest już liderem I ligi

KKF Automobile to beniaminek I ligi grupy północnej. Przed meczem z Futsal Szczecin na pewno nie był faworytem, ale też tak wysokiej porażki gospodarze się pewnie nie spodziewali.

Goście przyjechali do Konina m.in. bez Karola Ławy, ale już choćby z Mateuszem Gepertem, który brylował doświadczeniem na parkiecie beniaminka. Szczecinianie prowadzili szybko 2:0 po golach Vladimira Kushnira (po przechwycie na połowie rywala) i Maksyma Krutina po pięknym uderzeniu z dystansu. Gospodarze odpowiedzieli po rzucie karnym, ale jeszcze przed przerwą po strzale Łukasza Kubickiego z dobitką pospieszył Jorge Cruz i było 3:1.

Po zmianie stron strzelanie rozpoczęli zawodnicy z Konina, tyle, że uderzeniem do własnej siatki. Po 10 minutach drugiej połowy drugiego gola strzelił Cruz, tym razem po ładnej asyście Dmytro Rybitskiego. A za chwilę Ukraińcowi pięknie piłkę wycofał Kubicki, i Rybitsky trafił w trzecim kolejnym meczu do siatki. Dwa ostatnie gole dla szczecinianin to już efekt wysokiej gry gospodarzy i wycofania bramkarza. Z połowy gole zdobyli Pankratii i Kushnir.