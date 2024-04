Pogoń gra dziś z Ruchem. Dante Stipica wraca do Szczecina

- Jeśli chodzi o nasz występ w Poznaniu, to myślę, że trzeba zaakceptować to, że jest to część futbolu. Jest wciąż wiele rzeczy, w których możemy być lepsi. Aby zbliżyć się doskonałości, musimy grać lepiej w elementach, które pozwalają zdobywać bramki - mówi trener Pogoni Jens Gustafsson.

- Z tego co mi wiadomo, jesteśmy wciąż w wyścigu przynajmniej o trzy czołowe lokaty w Ekstraklasie - zaznacza trener Gustafsson. - Mieliśmy lepsze i gorsze momenty w tym sezonie, zwłaszcza mówię tu o tym słabszym momencie na początku ligi. Musimy cały czas iść w kierunku, który obraliśmy. W tej chwili mamy sytuację, gdy w każdej chwili wszystko się zmienia. Drużyny wygrywają i przegrywają, wypadają z mistrzowskiego wyścigu i do niego wracają. Możemy wrócić do tego pytania 26 maja i zobaczymy, jak to się wszystko wtedy zakończy.

O takich spotkaniach, jak te z Ruchem (17. miejsce w tabeli i strata 7 punktów do bezpiecznego miejsca) mówi się, że trzy punkty są obligatoryjne, albo że takie starcia to mecze-pułapki. Oto do Szczecina przyjeżdża zespół, któremu daleko do utrzymania i który na boisku rywala zagra bez kompromisów. Nie ma nic do stracenia. Na pewno więcej do stracenia mają gospodarze.

- Kiedy wcześniej mówiłem o Ruchu, to mówiłem, że to zespół, który walczy o utrzymanie. Ale to będzie ich napędzać. Tego rodzaju drużyny mają specjalną energię - zaznacza szwedzki trener Pogoni.

Smaczkiem pojedynku będzie powrót Dantego Stipicy na stadion Pogoni. Bramkarza gra w barwach Ruchu.

- To jest bramkarz, który jest wypożyczony z Pogoni. Teraz broni ich bramki i radzi tam sobie całkiem dobrze. Nie chcę mówić zbyt wiele o plusach i minusach. Myślę, że nie jest to właściwe w tym momencie - dodaje Gustafsson.