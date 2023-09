Kolejne serie spotkań w III i IV lidze. Świt Szczecin zwycięski w derbach z Flotą Świnoujście

W Świnoujściu rozegrano kolejne derby Pomorza Zachodniego. Flota podejmowała Świt i choć pachniało remisem, to szczecinianie szybko otworzyli wynik, kontrolowali grę, a tuż przed przerwą podwyższyli prowadzenie. I taka zaliczka wystarczyło do zwycięstwa. Wyspiarze zdobyli gola kontaktowego, mogli wyrównać, ale więcej bramkowych okazji miał Świt, a wykorzystał jedną - kapitan Szymon Kapelusz - w samej końcówce meczu.

Przemysław Cecherz na początku września 2022 r. przejął stery dowodzenia w zespole Cartusii Kartuzy. Prowadził tę drużynę tylko w 10 meczach. Dwa wygrał, jeden zremisował i siedem przegrał. Tym samym szybko stracił robotę. Rok później wrócił do Kartuz, ale już w roli trenera Vinety. Na razie to udana przygoda, bo Wikingowie są rewelacją początku sezonu. I z Cartusią też sobie poradzili, choć pierwsi stracili bramkę.

IV liga

Trwa świetna passa koszalińskich drużyn, które nie tylko wygrywają, ale też imponują skutecznością. Gwardia przyjechała do Sądowa i mimo że szybko straciła jednego zawodnika (czerwona kartka), to boleśnie wypunktowała Białych. Wygrana 7:0 na boisku zespołu z czołówki to najlepszy dowód na obecną wysoką formę gwardzistów. Bałtyk wbił pięć bramek beniaminkowi z Goleniowa.

Za liderami – utrzymuje się Kluczevia Stargard. 6:0 u siebie z Odrą Chojna też ma swoją wymowę.

Wyniki 6. kolejki: Kluczevia Stargard – Odra Chojna 6:0, Biali Sądów – Gwardia Koszalin 0:7, Iskierka Szczecin – Darłovia Darłowo 4:0, Wybrzeże Rewal – Unia Dolice 5:0, Chemik Police – Olimp Gościno 1:2, Bałtyk Koszalin – Ina Goleniów 5:2, Mechanik Bobolice – Orzeł Wałcz 3:1, Perła Dygowo – Błękitni II Stargard 1:2, Wieża Postomino – MKP Szczecinek 0:3.

W tabeli Gwardia i Bałtyk mają po 18 punktów, 3. Kluczevia - 15, podobnie jak Wybrzeże.