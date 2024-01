Kolejne odkrycie archeologiczne w Zamku Książąt Pomorskich! Jest dowód na to, że na Wzgórzu Zamkowym istniała osada

Zdaniem Marka Dworaczyka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ze Szczecina, który sprawuje nadzór archeologiczny nad inwestycją "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich

w Szczecinie", takim dowodem są wyniki badań pozostałości kości zwierzęcych (a konkretnie bydła), wydobytych w wykopie sondażowym pod Wieżą Zegarową szczecińskiego Zamku. W warstwach kulturowych związanych z funkcjonowaniem najstarszej osady, z której rozwinął się współczesny Szczecin.

- Próbki przekazaliśmy do specjalistycznego laboratorium w Poznaniu, gdzie zostały poddane analizie radiowęglowej – mówi Marek Dworaczyk. – Mamy wyniki badań. To rewelacja! Niezależne, pierwsze tak dokładne wyniki, które potwierdzają, że wcześniejsze datowania archeologiczne były prawidłowe. W dodatku na ich podstawie możemy precyzyjniej twierdzić, że osada w tym miejscu istniała w okresie od 771 do 886 lub od 771 do 893 roku.