Kobieca Pogoń Szczecin nadal jest liderem, ale w ekstralidze robi się gorąco

Tydzień temu spotkanie Pogoni ze Śląskiem Wrocław miało słodko-gorzki smak. Porażka zawsze boli, ale na stadionie im. Floriana Krygiera, gdzie nasze piłkarki grały po raz pierwszy, zjawiło się ponad trzy tysiące kibiców i był to rekord frekwencji na damskim futbolu w naszym kraju. Tym bardziej mecz z wiceliderem tabeli, GKS, jawił się jako ten, w którym trzeba było pokazać, że wpadka ze Śląskiem to tylko wypadek przy pracy.

Niestety, nie udało się to. Pogoń nie grała dobrze w I połowie, notowała sporo niedokładności, a gra się nie kleiła. Wykorzystały to gospodynie, które po golu Aleksandry Nieciąg prowadziły do przerwy 1:0. Po zmianie stron niewiele się zmieniło, Pogoń biła głową w mur, którego ostatecznie nie była w stanie skruszyć.

GKS Katowice - Pogoń Szczecin 1:0 (1:0)

Bramka: Nieciąg (23).