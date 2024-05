King Szczecin rozpoczyna decydującą serię w obronie mistrzostwa. Rywalem Trefl Sopot

O złoty medal zagrają dwa najsilniejsze zespoły w sezonie 2023/24. Trefl i King to drużyny budowane od dłuższego czasu, z trenerami, którzy pracują w klubach dłużej niż jeden sezon, gdzie nie było problemów organizacyjnych czy finansowych. W trakcie sezonu w Treflu i Kingu dochodziło do zmian personalnych, ale były to decyzje przemyślane, a nowi gracze musieli się wkomponować w styl gry zespołów.

King może się cieszyć, że finały rozpoczyna od spotkań w Sopocie. W tym sezonie lepiej się prezentował w meczach wyjazdowych. W dodatku Trefl miał o cztery dni krótszy cykl przygotowań, bo jego seria półfinałowa ze Śląskiem Wrocław trwała cztery mecze (King ze Spójnią poradził sobie w trzech).

Finały to będzie starcie ucznia z nauczycielem oraz batalia rozgrywających może o miejsce w reprezentacji Polski. Trener Arkadiusz Miłoszewski przed przyjściem do Kinga pracował w Zielonej Górze, gdzie był asystentem Żana Tabaka. To chorwacki trener zmotywował go, by przyjąć ofertę z Kinga.

Kibice czekają też na rywalizację Andrzeja Mazurczaka z Jakubem Schenkiem. „Andy” od dwóch lat jest liderem Kinga, chciał go Miłoszewski - kosztem Schenka, który grał wcześniej dla szczecińskiego zespołu. Do niedawna taka rywalizacja miałaby faworyta, bo rozgrywający Trefla nie kontrolował emocji, ale w ostatnich miesiącach dojrzał, wygrał mu półfinały ze Śląskiem.