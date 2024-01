King Szczecin przełamał się. W klubie wciąż dużo emocji, za mało mistrzowskiej formy [KOMENTARZ]

King na te porażki solidnie pracował, bo źle prezentował się w Orlen Basket Lidze. O ile w meczach Ligi Mistrzów pokazywał kawał dobrej gry, to w kraju brakowało wszystkich po trochu elementów koszykarskiego rzemiosła. Czarni Słupsk czy Pierniki z Torunia już po pierwszych kwartach mieli 20-punktową przewagę. Trudno to usprawiedliwiać. Całe szczęście, że lepsze oblicze (bilans 8:1) drużyna pokazywała na wyjazdach i stąd miejsce w czołówce tabeli.

Zmęczenie spotkaniami w LM i podróżami? Na pewno. Kadra Kinga była (i jest) wąska, więc nie było okazji, by zawodnicy łapali oddech. Ale mimo tych i innych obiektywnych usprawiedliwień – bilans był tragiczny i nie miał prawa się przytrafić drużynie z ambicjami. Nikt by nie miał większych pretensji, gdyby King ponosił te porażki na wyjeździe, ale w domu…

King – jak każdy klub – ma swój ranking sędziów, których lubi lub nie. Nie ceni dwójki arbitrów, którzy w Polsce gwiżdżą dużo i często mecze szczecińskiego zespołu.

Zapytałem, czy King coś z tym zrobił, np. wysłał do władz ligi prośbę, by niektórzy z sędziów nie prowadzili ich spotkań. Generalnie nie ma takiej praktyki, ale są takie przykłady np. z futbolu. Trener Miłoszewski podkreśla, że klub nie zdecydował się na taki krok, ale ten pomysł kiełkował. - Wysłaliśmy za to pismo z opisem meczu z Dąbrową i wyszczególniliśmy wszystkie błędy – powiedział Król. - Czemu nie ma ligowego rankingu arbitrów? Ci najsłabsi by nie pracowali w ekstraklasie. Czemu nie ma już tzw. kącika sędziowskiego na stronie ligi? Pokazane sytuacje, błędy, interpretacje. Może to też poprawiłoby jakość pracy i ligi - dopytywał prezes.