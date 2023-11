King Szczecin podejmie mocne AEK Ateny, a PGE Spójnia Stargard musi pokonać Holendrów

AEK jest liderem grupy D. U siebie ograł MHP Ludwigsburg, a na wyjeździe Dinamo Sassari. W tym drugim spotkaniu świetnie zagrali Amerykanie: obrońcy Jordan McRae, Chasson Randle i podkoszowy Justin Tillman. Słabiej za to wypadł Ben McLemore, który jest najbardziej znanym zawodnikiem w zespole. Specjalista od trójek w NBA spędził wiele sezonów, a do Grecji przeniósł się latem. McRae i Randle też grali w najlepszej lidze świata, ale nie tak dużo i dobrze jak McLemore. Z Europejczyków najbardziej znanym graczem jest Litwin Mindaugas Kuzminskas. Trenerem zespołu jest za to blisko 60-letni Hiszpan Joan Plaza, który w przeszłości prowadził takie kluby jak Real Madryt, Żalgris czy Zenit. W czerwcu podpisał dwuletni kontrakt z AEK.

- Bezwzględnie musimy pokonać Holendrów, a później planem minimum będzie jedna wygrana w Niemczech lub Kosowie – mówi Paweł Ksiądz, prezes PGE Spójni.

Po raz pierwszy w Stargardzie powinien zagrać nowy środkowy Adam Łapeta, a trener Sebastian Machowski w końcu ma zdrowy zespół.

Spotkanie Spójnia – Heroes rozpocznie się o godz. 18.30.

Regulamin

Koszykarska Liga Mistrzów ma inny system rozgrywek niż FIBA Europe Cup. W LM łatwiej powalczyć o awans do kolejnej fazy niż w mniej prestiżowym Europe Cup. Przypomnijmy te zasady.

W LM jest osiem grup po cztery zespoły. Drużyny grają mecz i rewanż. Zwycięzcy grup (przy tej samej różnicy punktów decyduje bilans bezpośrednich spotkań) automatycznie wchodzą do II etapu, a zespoły z 2. i 3. miejsc będą walczyć w serii do 2 wygranych o ten awans. King jest obecnie 3. w tabeli. Jeśli je utrzyma to w walce o kolejną fazę grupową (II etap) trafi na kogoś z grupy C. II etap to 4 grupy (mecz każdy z każdym) i do ćwierćfinałów (serie do 2 zwycięstw) awansują po 2 zespoły. Zwycięzcy ćwierćfinałów zagrają w Final Four.

W FIBA Europe Cup jest inaczej. Czterozespołowych grup jest aż 10. Zwycięzcy przechodzą do kolejnego etapu, podobnie jak 6 drużyn z drugich miejsc w grupach z najlepszym bilansem (lcza się duże punkty, ale też stosunek małych punktów). W ten sposób utworzone zostaną kolejne 4 grupy. Po meczach każdy z każdym – po 2 najlepsze wejdą do ćwierćfinału. Spójnia na razie jest 3.