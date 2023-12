King Szczecin i PGE Spójnia Stargard chcą pojechać do Sosnowca

Regulamin pucharowych rozgrywek bez większych zmian - w turnieju finałowym zagra osiem drużyn najlepszych po pierwszej części rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Do jej zakończenia pozostały już tylko trzy kolejki. Na dziś pewniakiem do występu w Sosnowcu (to miasto będzie organizatorem turnieju finałowego o PP na mocy porozumienia z Polskim Związkiem Koszykówki) jest jedynie Anwil Włocławek, a pozostałe drużyny walczą. Między drugim w tabeli OBL Treflem Sopot a 12 zespołem (Czarni Słupsk) są tylko trzy punkty różnicy, co najlepiej pokazuje, że chętnych jest sporo.

1. Anwil Włocławek/11/22/959:818

2. Trefl Sopot/12/20/1027:973

3. Start Lublin/10/20/1069:1058

4. Stal Ostrów/12/19/1004:903

5. King Szczecin/12/19/1072:984

6. Legia Warszawa/12/19/973:939

7. PGE Spójnia Stargard/12/18/949:931

8. Twarde Pierniki Toruń/12/18/975:978

9. Dziki Warszawa12/18/972:985

10. Śląsk Wrocław12/18/899:976

11. MKS Dąbrowa Górnicza/12/17/1167:1147

12. Czarni Słupsk/12/17/936:1008

13. GTK Gliwice/12/16/1018:1072

14. Sokół Łańcut/12/15/988:1071

15. Zastal Zielona Góra/12/15/990:1074

16. Arka Gdynia/11/14/923:1004