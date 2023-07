King Szczecin buduje skład i budżet na nowy sezon

Jaką premię otrzyma King z magistratu? Możliwe, że będzie to ok. 1,5 mln zł. Miasto nie jest jedynym miejscem, gdzie działacze zabiegają o pieniądze.

King w czerwcu zdobył złoty medal choć nie miał najwyższego budżetu w lidze. Klub dysponował budżetem ok. 5,5-6 mln zł na sezon. Mając przed sobą występy w Lidze Mistrzów i walkę w obronie tytułu mistrzowskiego zabiega o większe pieniądze. Takie wsparcie zadeklarowało też miasto.

Jako ostatni z klubem związał się Morris Udeze. Środkowy zamyka rotację wśród wysokich graczy. Jego zmiennikiem będzie Maciej Żmudzki, a rolę silnych skrzydłowych wypełniać znów będą Meier i Borowski. Jak wypadnie młody Amerykanin? To niewiadoma, ale z młodymi podkoszowymi lubi pracować Miłoszewski, a zawodnik wybrał Kinga choć miał kilka propozycji z Hiszpanii. Przesądziła perspektywa występów w Lidze Mistrzów i to, że w Polsce łatwiej mu będzie nauczyć się europejskiej koszykówki. King będzie jego pierwszym klubem poza USA.

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jedyny debiutant ze Stanów w Kingu. Sztab zespołu poszukuje młodego gracza, który mógłby grać na pozycji rzucającego obrońcy bądź skrzydłowego. Kogoś o profilu – Bryce’a Browna, który po świetnym finiszu w polskiej lidze miał sporo ofert i wybrał przeprowadzkę do Francji.