Kenia, Portugalia, RPA - szczecińscy lekkoatleci wykuwają formę Jakub Lisowski

Monika Jackiewicz i Adam Nowicki jesienią jeszcze mieli czas, by uczestniczyć w biegach w roli gości honorowych. fot. adam nowicki facebook

Monika Jackiewicz i Adam Nowicki szykują się do decydującej próby, by uzyskać minimum uprawniające do występu w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.