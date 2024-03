Kandydaci na radnych Szczecina gotowi. Minął termin zgłaszania komitetów

Większość komitetów chce wystawić kandydatów we wszystkich pięciu okręgach. To Koalicja Obywatelska, Lewica, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicja Samorządowa Piotra Krzystka.

W trzech okręgach chce wystartować lokalny komitet Szczecin Cała Naprzód związany z mieszkańcami i społecznikami północnych dzielnic miasta.

Teraz komisja zajmuje się weryfikacją ilości podpisów mieszkańców pod listami. Zgodnie z prawem każdy komitet powinien zebrać 150 podpisów w każdym z okręgów. Większość komitetów miała akceptację Miejskiej Komisji Wyborczej. Na kilka minut przed godz. 16 w MKW pojawili się przedstawiciele kolejnego lokalnego komitetu. Jutro będzie wiadomo, czy spełnili warunki do startu.

Do piątku, 8 marca komisja musi podać do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Tego dnia mija termin na zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Kandydatów zgłaszają komitety wyborcze.