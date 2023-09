Jolanta Tryszkiewicz, kandydatka Lewicy do Sejmu: Prowadzenie kampanii wyborczej i referendalnej to łamanie prawa

Czy ugrupowanie, które pani reprezentuje, weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

Po pierwsze mamy do czynienia z brakiem rozdzielności głosowań referendalnych i do parlamentu polskiego. Dlatego ani ja, ani nikt inny z mojego ugrupowania nie weźmie udziału w zaplanowanym na 15 października referendum, gdyż nie ma ono nic wspólnego z niezależnym procesem. Wszystkie działania PiS w tym temacie wskazują wyraźnie, że prezes Jarosław Kaczyński dążył do pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa, by maksymalnie wesprzeć kampanię wyborczą swojej partii. To referendum to nic innego, jak część kampanii wyborczej PiS na koszt Polek i Polaków! Po drugie to kolejny przykład braku poszanowania przez PiS równości w traktowaniu różnych formacji politycznych. PiS prowadząc równocześnie kampanię referendalną i wyborczą do parlamentu łamie zasadę równości w wyborach - to zwyczajnie nieuczciwe i zagrażające demokracji działanie. Apeluję, by wyborcy Lewicy nie brali udziału w referendum. Wierzę w mądrość naszych wyborców i wiem, że sami podejmą właściwą decyzję, ale my deklarujemy, że nie weźmiemy udziału w tym pseudoreferendum.