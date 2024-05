Jeźdźcy wracają rywalizować na szczecińskim Osowie. Przed nami dwa dni zawodów konnych Agata Maksymiuk

Nie da się ukryć, ten miesiąc obfituje w ekscytujące weekendy. 18 - 19 maja to dni, które warto zarezerwować na wizytę w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT na szczecińskim Osowie. To właśnie wtedy odbędą się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu, a także kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu. A to oznacza, że czekają nas dwa dni pasjonującej rywalizacji.