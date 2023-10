Jest wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi senatu Tomaszowi Grodzkiemu

Chodzi o śledztwo dot. popełniania przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy od pacjentów za operacje przeprowadzane w ramach państwowej służby zdrowia. Proceder miał mieć miejsce w latach 2008-2019.

Na początku czerwca 2022 roku Prokuratura Regionalna w Szczecinie informowała o śledztwie, w którym doszło do zatrzymania przez funkcjonariuszy CBA prezesa zarządu Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie oraz byłego prezesa zarządu tej fundacji. Usłyszeli oni zarzuty m.in. „prania pieniędzy” pochodzących z przestępstwa. "Mechanizm przestępstwa polegał na wprowadzaniu pacjentów szczecińskiego szpitala w błąd, co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane przez publiczną służbę zdrowia oraz przyjmowania korzyści majątkowych za skrócenie terminu przyjęcia do Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie" - wyjaśniła prokuratura.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze. Sąd utrzymał je, potwierdzając duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez podejrzanych.