Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o uprowadzenie 5-latka w Kamieniu Pomorskim. Posiedzenie sądu zaplanowano na godz. 14

Śledztwo w sprawie uprowadzenia małoletniego poniżej lat 15 prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim. Dziś o godzinie 14 miejscowy sąd ma zdecydować, czy 60-latek trafi do aresztu. Wczoraj usłyszał zarzuty. Prokuratura nie ujawnia wszystkich.

- Zarzuty usłyszały dwie osoby. Jedna z nich to mężczyzna, w towarzystwie którego odnaleziono chłopca. Jest podejrzany m.in. o uprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 wbrew woli osoby powołanej do opieki. Mężczyzna wykorzystał stan nietrzeźwości matki chłopca. Ze względu na obawę matactwa ze strony podejrzanego, prokurator złożył do sąd wniosek o tymczasowy areszt - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.