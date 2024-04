Jest szansa, że jeszcze w tym sezonie wakacyjnym w Międzyzdrojach będzie można ładować samochody elektryczne

Stacja ładowania do samochodów elektrycznych stoi na terenie parkingu Ratusza Miejskiego w Międzyzdrojach i umożliwia ładowanie poprzez dwa punkty ładowania o dużej mocy 40 kW na prąd stały (DC) i jeden punkt ładowania o mocy 22 kW na prąd przemienny (AC). Dostęp do usługi będzie się odbywał poprzez aplikację mobilną.

- Jeszcze nie jest czynna - mówi Małgorzata Somska z referatu inwestycji międzyzdrojskiego magistratu. - Na razie trwa odbiór i kompletowanie dokumentacji. To jeszcze trochę potrwa. Nie jestem w stanie poddać konkretnego terminu. Chcielibyśmy, aby można było z niej korzystać jak najszybciej, ale nie wszystko od nas zależy. Ale jest szansa na to, że już w czasie najbliższego sezonu wakacyjnego będzie uruchomiona.

Postawienie pierwszej w Międzyzdrojach stacji do ładowania samochodów elektrycznych było możliwe dzięki dofinansowaniu inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach naboru wniosków na wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych „30 Stacji ładowania na 30-lecie Funduszu”. Celem tego programu było wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących zanieczyszczenia do atmosfery, a tym samym poprawić jakość powietrza.