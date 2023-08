Jest szansa na „drugie życie” dla kamienic przy ul. Bałuki 12 i 13 w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Kamienicę przy ul. Bałuki spółka Lorenshill kupiła od firmy Europol Consulting. Transakcja miała miejsce zaledwie miesiąc temu.

- Na przykład tak projektowana jest konstrukcja budynku, aby przyszli właściciele mieli jak największą swobodę przy aranżacji wnętrza — tłumaczy. - Chodzi o to, aby żadna ściana nie blokowała możliwości np. przy zmianie miejsca na łazienkę czy kuchnię. Rewitalizacja kamienic przy Bałuki to 6 etap przedsięwzięcia spółki przy odnawianiu starej zabudowy Szczecina. Tak jak przy projektach renowacji kamienic przy ul. Śląskiej, inwestor planuje zwrócić szczególną uwagę na najmniejsze detale w budynku.

Tak jak w przypadku kamienic przy ul. Śląskiej, budynki przy ul. Bałuki 12 i 13 mają być prawdziwą perłą architektoniczną miasta. Inwestor także przy tej inwestycji postawił sobie za cel zachowanie oryginalnego wyglądu kamienic i jej integralności, jednocześnie chce wnętrza dostosować do współczesnych standardów.

- Na szczęście mamy już pewne doświadczenie — mówi przedstawicielka firmy Lorenshill. - Ale nie da się ukryć, że to bardzo żmudna praca i potrzeba do niej sporej cierpliwości i czasu — dodaje i pokazuje jak już w wyremontowanych przestrzeniach przy ul. Śląskiej inwestor wykorzystał i wkomponował w zabudowę stare cegły, jak po renowacji wygląda podłoga, albo jak udało się odzyskać część sztukaterii i ozdób ściennych.

Firma Lorenshill oddała już bowiem do użytku 4 wyremontowane budynki przy ul. Śląskiej w Szczecinie. W tej chwili trwa budowa kolejnych czterech na zapleczu starych kamienic, to tzw. oficyny. Obok powstaje też dwupoziomowy garaż, ogród na dachu garażu i park dla mieszkańców — na poziomie zero. Ta część inwestycji ma być gotowa w styczniu 2024 roku.