Jens Gustafsson z Pogoni Szczecin: Nie powiem złego słowa na żadnego zawodnika

Opinie trenerów po meczu Cracovia Kraków – Pogoń Szczecin (1:5). - To było bardzo zdecydowane zwycięstwo Pogoni. Jestem niesamowicie dumny z każdego mojego zawodnika – mówił trener Portowców Jens Gustafsson.

Jens Gustafsson, Pogoń Jest bardzo mało kwestii, z których mógłbym być niezadowolony. To był topowy występ Pogoni i można chwalić mnóstwo elementów, które składały się naszą grę. Wyglądaliśmy tak jak ma wyglądać Pogoń w ataku, pracowaliśmy bardzo intensywnie i mocno w obronie. Byliśmy mocni w odbiorach, wykonanych podaniach, pojedynkach. Cała nasza gra wyglądała bardzo dobrze. To było bardzo zdecydowane zwycięstwo Pogoni. Jestem niesamowicie dumny z każdego mojego zawodnika. Kryzys? Potrzebowaliśmy zwycięstwa nad Koroną, wygraliśmy to spotkanie i musieliśmy dalej z wiarą pracować, by dziś zakończyć dzień naszym zwycięstwem. Byliśmy w dołku, więc taka zdecydowana wygrana jest dla nas ważna. Potrzebujemy jednak kolejnych zwycięstw, by jednoznacznie czuć, że to co gorsze, jest już za nami.

Cracovię oczywiście analizowaliśmy, ale przede wszystkim graliśmy jak Pogoń. Bardzo silnie wierzymy w nasz pomysł na grę, w nasz styl. Były oczywiście elementy, które były dla nas kluczowe. Przede wszystkim to, jak wyglądaliśmy w defensywie. Nasze szóstki, a więc Rafał Kurzawa i Fredrik Ulvestad, nie zagrały ani jednej złej piłki. Absolutnie świetne występy. Oczywiście nie powiem żadnego złego słowa na nikogo, wszyscy zagrali bardzo, bardzo dobrze. Mogliśmy też dać zadebiutować dwóm naszym piłkarzom, co jest ważne dla klubu. Nie uważam, że głównym powodem naszego wysokiego zwycięstwa było rozpracowanie Cracovii, ale to, jak wyglądaliśmy jako drużyna, jak poświęcaliśmy się każdy dla każdego.

Jacek Zieliński, Cracovia Mogę przeprosić kibiców za to, co musieli dziś przeżywać. Inne były zamierzenia i marzenia. Skończyło się inaczej. Przepraszam za to, co zaprezentowaliśmy. Im ciszej nad tą trumną, tym lepiej.

Aleksander Śliwka - Orlen