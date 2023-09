PKO Ekstraklasa: Cracovia Kraków – Pogoń Szczecin 1:5. Kapitalny występ Portowców

Trener Portowców Jens Gustafsson rzadko miał w tym sezonie okazję, by nie zmieniać zwycięskiego składu. Gdy jednak zdecydował się na to w Belfaście to jego podopieczni postarali się o efektowne (5:2) zwycięstwo. Później była masa kontuzji w zespole, co przełożyło się na porażki w lidze. Pogoń otrzymała „nowe życie” zaraz po przerwie na mecze reprezentacyjne. Mecz z Koroną został wygrany w dobrym stylu, więc na boisko „Pasów” wyszedł ten sam skład.

Cracovia inaczej. Przed tygodniem doznała pierwszej porażki w ekstraklasie, więc trener Jacek Zieliński wykorzystał okazję do większych zmian. Przede wszystkim wprowadził do „11” Kamila Glika. Reprezentacyjny stoper po latach gry we Francji czy Włoszech tego lata szukał klubu, a ostatecznie zdecydował się wrócić do Polski. Mówiło się nawet, że mógłby być receptą na kłopoty w defensywie Pogoni, ale temat nie został podjęty i Glik związał się z Cracovią. Nim mógł się nacieszyć ponownym debiutem w Polsce – musiał jeszcze odcierpieć karę za czerwoną kartkę we Włoszech.