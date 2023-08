Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Ultimatum? Po porażkach różne plotki się pojawiają

Eric Exposito – powtórzę: nie ma mojej zgody na jego odejście. Nie ma zastępcy dla niego. Jeśli chcemy grać o coś więcej niż 14. miejsce w tabeli to on musi wygrać. Kwestie finansowe nie mają dla mnie znaczenie. Tworzymy zespół, który chce wygrywać. Eric może w naszym zespole walczyć o koronę króla strzelców, ale też wiem, że okienko transferowe 3 września się kończy i mogą być różne sytuacje.

Chcemy kontynuować naszą serię, chcemy być pazerni na wygrywani. Szykujemy się do kolejnego meczu, ale dziś cieszymy się zwycięstwem.

Leiva – rokowania są takie, że będzie konieczny zabieg. Potwierdzimy to we Wrocławiu. Straciliśmy bardzo dobrego zawodnika.

Jacek Magiera, Śląsk Cieszymy się ze zwycięstwa, trzeciego z rzędu. Świetny wieczór, ale i ogromna praca zespołu. Bardzo dobra I połowa, świetne kontry, bramka i inne akcje. W II połowie intensywne ataki Pogoni, ale determinacja i wola walki to były nasze atuty. W ważnym momencie bramka decydująca. Cieszymy się, ale już myślimy o Jagiellonii.

Jens Gustafsson, Pogoń Gratuluję Śląskowi zwycięstwa. Jesteśmy rozczarowani wynikiem, ale spodziewaliśmy się takiej gry rywala i tego, że będziemy atakować. Ciężko odbudować się przy bramce na 0:1, bo rywal jeszcze mocniej się broni. Brakowało nam jakości w kluczowych momentach, by zdobyć bramkę. Byliśmy też dość kiepscy w obronie.

Bartosz Klebaniuk – miał dobry okres po powrocie z Gandawy, ale wciąż ma wzloty i upadki. Nie chcę go jednak obwiniać.

Przed Zagłębiem – zobaczymy, czy będziemy mogli liczyć na kontuzjowanych graczy. I musimy zagwarantować, by obecni zawodnicy mieli odpowiednią pewność siebie. Umiejętności mają, ale muszą to pokazać na boisku.

Ultimatum dla trenerem – nie pomogłoby Pogoni, gdybym komentował takie informacje. Rozumiem, że jak się przegrywa to plotki się pojawiają, ale ja czuję wsparcie zarządu klubu, nadal chcę i mam pomysł na pracę z zespołem.

Efthymios Koulouris – miał pewne problemy przed meczem, widziałem to na boisku i stąd zmiana.

Reakcje z Jackiem Magierą – niech to pozostanie na boisku, ale nie podoba mi się, gdy trener rywali stara się rozmawiać z zawodnikami przeciwnej drużyny.

Kibice – my cały czas mamy duże wsparcie kibiców. Kiedy nie wygrywamy musimy zaakceptować rozczarowanie fanów.

Okienko transferowe – powtórzę: nie zamykamy się na takie opcje. Mamy dobrych piłkarzy i to oni muszą wrócić do odpowiedniego funkcjonowania. Jestem za to odpowiedzialny.