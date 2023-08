Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Cuda się zdarzają, ale będzie o to szalenie ciężko

- Tak samo podchodzę do spotkania co Alex. Jak wychodzimy na murawę to chcemy wygrać. I w czwartek też będzie taki cel. Trudne wyzwanie. Cuda się zdarzają, ale wiemy, że będzie o to szalenie ciężko – dodał trener Jens Gustafsson.

- Wiemy, że szanse są bliskie zera, ale każdy kolejny mecz jest tym najważniejszym. Chcemy wrócić na naszą ścieżkę, czyli zaprezentować dobrą piłkę nożną. Jesteśmy to winni kibicom, którzy przyjdą jutro na stadion – mówił Alex Gorgon, pomocnik Pogoni. - Nie patrzę daleko w przyszłość, mecz z ŁKS. Chcemy zachować twarz, zrobić jak najlepszy wynik. Gramy z jakościowo mocnym przeciwnikiem, ale różnica pięciu bramek była nieadekwatna do naszych zespołów.

W składzie Pogoni zabraknie też Mateusza Łęgowskiego, który przebywa we Włoszech i jest blisko transferu do Salernitany.

Jak klub zareaguje na ten transfer? Trener nie chciał mówić. Odsyłał pytania do dyrektora sportowego.

- Ten transfer widzę jako nagrodę za konsekwentną, dobrą pracę klubu. Skoro naszymi piłkarzami interesują się inne kluby to dobrze to świadczy. Mam kolejnych zawodników, którzy zapracowali na swoją szansę. Wzmocnienia? To już pytanie do dyrektora klubu. W piłce jak się sprzedaje, to dobrego zawodnika i jesteśmy gotowi na tę sytuację. Nie ma to negatywnego wpływu na nasze przygotowania i spróbujemy to pokazać na boisku – mówił trener.

W bramce zagra Bartosz Klebaniuk.

- Bartek dostał sygnał od nas, że go wspieramy. On nigdy nie stawiał siebie przed drużyną. Nie było wątpliwości, że to on powinien grać dalej. W trudnych momentach musimy się wspierać. To jest ważne dla wartości, które budują markę klubu, które przyciągają też nowych zawodników. Najłatwiej byłoby odwrócić się od tych, co przechodzą ciężkie chwile – stwierdził Gustafsson.