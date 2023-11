Jens Gustafsson: Stal Mielec jest groźna w kontratakach i przy stałych fragmentach gry

Marcel Wędrychowski Nie będę wdawał się w tematykę medyczną, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. To była nietypowa kontuzja piłkarska. Trudno było wybrać pomysł na leczenie, a po drodze były wprowadzane pewne korekty. Marcel już trenuje indywidualne i jest blisko powrotu do zespołu. Myślę, że w tym roku już go nie zobaczymy, ale to wyjątkowy zawodnik i może szybciej wrócić, choćby na zmianę. Nie zamykam takiej możliwości. Moja ostrożność nie wynika tylko z samej kontuzji, ale też czasu, gdy był poza grą.

Praca w reprezentacji Szwecji

Z radością powtórzę – kocham pracować w Pogoni i z ludźmi którzy tu pracują. Nie było kontaktu ze strony szwedzkiej federacji, nie spodziewam się tego, a przede wszystkim nie myślę o plotkach.

Stal Mielec niżej notowana i podejście do meczu Pogoni

To wyzwanie, by nie zlekceważyć przeciwnika. Muszę tego dopilnować. Wiemy, że oni wygrali na stadionie Legii, więc to niech będzie dla nas przestrogą. Musimy poważnie traktować każdego przeciwnika, by wejść na najwyższy nasz poziom. Już pozbyliśmy się złego podejścia. Jestem dumny, jak wszyscy tu dobrze i profesjonalnie pracują.