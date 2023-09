Jens Gustafsson: Cała Pogoń jest pozytywnie nastawiona na mecz z Legią

Dobre wyniki z Legią w ostatnim sezonie jako przewaga psychologiczna Stan psychiczny nie będzie zależał od poprzednich spotkań z Legią, ale tego, co się ostatnio wydarzyło. Wynik z Cracovią mocno nas podbudował. Mamy pozytywne nastawienie i wiarę w to, co robimy. Wiemy, jak grać w piłkę, ale musimy mocno w siebie wierzyć. Jak to pokażemy – będzie dobrze. Tej wiary potrzebujemy, bo Legia jest mocna i dobrze się prezentuje. U nas też będzie chciała wygrać. Cały czas musimy grać na jak najwyższym poziomie.

Wyjątkowe mecze z Legią czy Lechem Zaczynam to oczywiście czuć. Jako trener też czekam na takie spotkania. W całym klubie pracujemy na to, by takich spotkań doświadczyć.

Wysoki pressing My tak chcemy zawsze się prezentować. To ma być nasze DNA. Nie zawsze to jednak będzie możliwe. W obronie już wyglądamy lepiej. Pracujemy, odzyskujemy piłki, są postępy z tym, co prezentowaliśmy wcześniej. Są oczywiście jeszcze rezerwy do wykorzystania.

Frederik Ulvestad Jeszcze nie pokazał się z najlepszej strony, ale już widzieliśmy wysoki poziom gry. Nie martwię się o niego, bo daje sobie świetnie radę w obronie, ataku. Wykorzystuje warunki fizyczne. On szybko dopasuje się do wymogów naszej ligi.

„11” na Legię Zastanawiam się nad maksymalnie dwoma roszadami. Ale jak wygrywamy to tych zmian jest mniej. Wiem, że kilku graczy nie zasługuje, by siedzieć tylko na ławce rezerwowych.

Radość po Cracovii Patrzyłem jak cieszy się zespół. Trzymam emocje na wodzy, jestem zrównoważony. I teraz muszę wyprowadzić zespół z ciężkiego położenia i jeszcze trochę nam brakuje. Ciągle myślę na kierunkiem. Nie ma podstaw do świętowania, cały czas dużo pracy przed nami. W Krakowie wielki sukces. Zespół cieszył się różnicą i stylem. Kibice też świętowali. Próbowałem spać w autokarze, ale do końca się nie udało.

Marcel Wędrychowski Bardzo mi go brakuje – na boisku i jego uśmiechu w szatni. Mamy nadzieję, że szybko wróci do naszego zespołu. Gdy grał robił różnicę.

Co przesądzi o zwycięstwie Pogoni Po pierwsze - gramy dobrze piłką. I to musimy kontynuować w środę. Musimy prezentować nasz styl, wygrać wsparcie kibiców i razem możemy stworzyć widowisko i osiągnąć wygraną.

Kacper Smoliński Nie patrzę tylko na niego. W Krakowie debiutowali Stasiu Wawrzynowicz i Olaf Korczakowski, którzy są w klubie od dłuższego czasu. Dla młodych to też wyzwanie, by weszli do zespołu po odejściu Łęgowskiego i kontuzji Wędrychowskiego. Kacper jest o krok bliżej, bo szybciej wyszedł z kontuzji w porównaniu ze Stasiem. Ale jeszcze nie jest w 100-procentowej formie. Ma świetną energię, daje sporo drużynie po wejściu na boisko.

Dzień dłuższe przygotowania do meczu z Legią

Nie ma to większego znaczenia, choć w jakiś sposób to nam daje pewną przewagę. My już doszliśmy do siebie po Krakowie i jesteśmy gotowi do gry. Nie wiemy, co zaproponuje Legia – koncentrujemy się na sobie.

Otwarte widowisko czy zamknięty mecz z jedną bramką

Raczej liczę na otwarty mecz. Zespoły są nastawione na atak i będą się biły o piłkę. Potencjał ofensywny drużyn jest duży, więc trzeba to wykorzystywać. Z Legią musimy zagrać trochę lepiej niż z Cracovią. To dobry moment i stać nas na to.