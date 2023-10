Jarosław Rzepa, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu: Potrzebny nam dzień referendalny, by rozstrzygać istotne sprawy

Czy ugrupowanie, które Pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

Szanując zapisy Konstytucji, pozostawiam naszym wyborcom decyzję, czy chcą wziąć udziału w referendum. Nie będę namawiał do bojkotu, ale i też nie będę szczególnie promował tego wydarzenia. Jestem jednak przekonany, że jedynie osoby popierające obecny rząd, wezmą w nim udział, co oznaczać będzie jego nieskutecznością. Mam jednak nadzieję, że w przyszłości uchwalimy naszą propozycję ustanowienia dnia referendalnego, w którym będziemy rozstrzygali sprawy naprawdę istotne i budzące różne opinie wśród Polaków.

Jak ocenia Pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Te pytania, które są zawarte w referendum w mojej opinii niczego nowego nie proponują poza stwierdzeniem obecnego stanu prawnego. I muszę przyznać, że bardzo ubolewam, że rządzący w debacie sejmowej nie zechcieli uwzględnić żadnej z propozycji wychodzących od opozycji. Osobiście z trybuny sejmowej proponowałem, by jedno z pytań dotyczyło prywatyzacji lasów państwowych. Co rusz mówi się, że ktoś chce sprzedawać lasy. A tak mielibyśmy odpowiedź społeczeństwa, którą nawet do Konstytucji warto byłoby wpisać, by prawo to było nienaruszalne. Kolejne pytanie, o którym mówiliśmy, było propozycją ustanowienia regionalnej polityki rolnej, tak jak mamy regionalne programy operacyjne. Wówczas lepiej wydawalibyśmy unijne pieniądze. Warto byłoby zadać pytanie dotyczące aborcji. Zdecydujmy, czy jesteśmy za obecnym rozwiązaniem, czy jesteśmy za kompromisem aborcyjnym, do czego skłania się Trzecia Droga, czy idziemy w stronę propozycji lewicy, która chce zliberalizować to prawo. Pytania referendalne, które zostały zaproponowane, są już dawno rozstrzygnięte i niczego nowego nie wnoszą do debaty publicznej.