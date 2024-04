Dodatek do emerytury wzrósł do prawie 1800 zł! Jak go otrzymać? Warunek jest banalnie prosty 27.04.2024

1780,96 zł dla seniorów od marca. Jak uzyskać?

Dodatek do emerytury, zwany potocznie "Mama 4 plus", kierowany jest głównie do emerytowanych matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Jednak jest to świadczenie adresowane do osób, które z powodu poświęcenia się wychowaniu dzieci nie spełniają warunków do pobierania minimalnej emerytury. Tym samym dodatek mogą otrzymać również mężczyźni.

Warunki uzyskania świadczenia różnią się w zależności od płci i sytuacji życiowej wnioskodawcy. Kobieta może otrzymać dodatek, jeśli ukończyła 60 lat i wychowała lub urodziła co najmniej czwórkę dzieci, natomiast mężczyzna musi mieć 65 lat i wychować co najmniej czwórkę dzieci, przy założeniu, że matka dzieci przez długi czas ich nie wychowywała, porzuciła je lub zmarła.