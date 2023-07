"Jakiekolwiek zagrożenie stworzymy sobie sami". Pogoń musi wygrać z Linfield

- Wyspiarze charakteryzują się tym, że dla nich nie ma żadnej przegranej, straconej piłki. Wiadomo, że to będzie bardzo twardy i ostry mecz. Na pograniczu faulu. Mam nadzieję, że tym swoim zaangażowaniem Irlandczycy nie sprawią kłopotów Pogoni, ponieważ zdecydowanie Pogoń jest lepsza piłkarsko. Próbowałem oglądać mecze Linfield FC. Fakt, że to jest 56-krotny mistrz kraju. Ale to jest inny poziom, niż w Anglii. Myślę, że awans to jest obowiązek - przyznaje Bugaj.

- Zdecydowanie. Nie mam żadnych wątpliwości, że Pogoń musi awansować do trzeciej rundy. Jeśli miałaby nie awansować, albo jeśli musielibyśmy tłumaczyć brak awansu Pogoni, to myślę, że nie nadajemy się zupełnie do europejskich pucharów. Liga Irlandii Północnej to jest jedna z najsłabszych lig w Europie - mówi z przekonaniem Madejski.

O krok dalej idzie Maciej Chudzik z podcastu "My Portowcy". Zwraca uwagę na różnicę klas obu zespołów. Nieco nieśmiało dodaje, że Pogoń powinna zamknąć rywalizację w pierwszym meczu.

- My spotykamy się z zespołem, który wyceniany jest przez portal transfermarkt na 3 miliony euro. Pogoń Szczecin wyceniana jest na około 25 milionów. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza, niż wywiezienie zwycięstwa i to wysokiego zwycięstwa. Zagrożenia? No to są zawsze mecze pucharowe i nie wiemy, czego możemy się po tym spodziewać. Wydaje mi się, że jeżeli będzie jakiekolwiek zagrożenie, to my stworzymy je sobie sami - komentuje Chudzik.

Pierwszy gwizdek w spotkaniu Linfield FC - Pogoń Szczecin o godzinie 20:45 już w czwartek 27 lipca. Spotkanie można śledzić w całości w aplikacji TVP Sport oraz w sieci na www.sport.tvp.pl