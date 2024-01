Jaki los czeka inwestycję w świnoujskim porcie? Czarny scenariusz posła PiS. "Tusk zrobi wszystko by to opóźnić" - mówi Marek Gróbarczyk

- Jak widać będzie to wykorzystane najprawdopodobniej do tego, by utrącić tę inwestycję mówiąc, że istnieją względy ekologiczne, sprzeciw Niemców, chore ryby, zdychające ptaszki. Jakiekolwiek argumenty będą tu użyte po to, by zahamować tę inwestycję, bo ona jest dziś niezwykle oczekiwana jeśli chodzi o biznes światowy (…). Dzisiaj rozpoczyna się to oczywiście w sposób niezwykle zawoalowany, a więc przedłużenie wszelkich decyzji, potem przeciąganie kwestii decyzji środowiskowych, nie mówiąc już o pozwoleniach na budowę, pozwoli przeciągną tę inwestycję, aby jej nie rozpocząć w najbliższych czterech lat. To jest cel, który ma zrealizować Donald Tusk - uzupełnił - poseł PiS