Jak zmieniła się cena majonezu rok do roku i co o naszych wyborach mówią paragony?

– PanParagon to kompleksowa aplikacja zakupowa, w której można m.in. wyszukiwać promocje czy przechowywać paragony. Anonimowe dane, jakie trafiają do nas każdego dnia to cenne źródło wiedzy o realnych cenach czy aktualnych trendach zakupowych. Tuż przed Wielkanocą postanowiliśmy sprawdzić, co paragony mówią o majonezie. Okazuje się, że zapotrzebowanie na ten produkt w okresie świąt jest dużo wyższe niż w zwyczajne dni, a dane dotyczące zmiany cen są dość optymistyczne – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.