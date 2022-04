Jak wyglądał jeden z najbardziej luksusowych lokali dawnego Szczecina? Zobacz archiwalne fotografie

Zbudował go bogaty szczeciński restaurator Otto Ponath, który zarobione pieniądze postanowił zainwestować w Szczecinie.

- Nie wiemy na czym zbił majątek - mówi Aleksy Pawlak, pasjonat historii Szczecina, autor książek. - Jedną z ciekawostek tego miejsca jest to, że właścicielem kamienicy od 1906 roku do 1918 roku wraz z synem był pejzażysta Adolf Dittmer, który był jednym z trzech projektantów malowideł naściennych w gmachu dzisiejszego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego). Za kamienicę zapłacił 350 tysięcy marek, było to sporo biorąc nawet pod uwagę powojenną inflację. Dla przykładu kamienica oddalona od centrum kosztowała około stu tysięcy marek.