Jak odpoczywają polscy pracownicy. Wyniki badań. Bogna Skarul

Dla 67 proc. badanych wyjazdy na długie weekendy, są formą odpoczynku. pexels/archiwum gs24.pl

Pracownicy wyczekują urlopu, ale nie mogą się także doczekać codziennego końca pracy. Okazuje się także, że ponad 25 proc. pracowników jest zmęczona bieżącymi zadaniami. Taka sytuacja w długotrwałej perspektywie może wpływać na samopoczucie, a w konsekwencji doprowadzić nawet do wypalenia zawodowego. To wynik badania, jakie przeprowadził portal pracuj.pl. Co jeszcze wynika z tego badania?