J. Brudziński: nie obrażamy się na demokrację; jeżeli PiS będzie w opozycji, to będziemy patrzeć nowej władzy na ręce

W sobotę podczas konferencji prasowej w Szczecinie, szef sztabu PiS, europoseł Joachim Brudziński podsumował wybory parlamentarne. W okręgu szczecińskim (nr 41) KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 159 575 głosów (28,79 proc.), a w okręgu koszalińskim (nr 40) 101 023 głosów (31,36 proc.).

"My na demokrację się nie obrażamy, w przeciwieństwie do naszych oponentów nie jesteśmy oszalali z nienawiści. Dla nas Pomorze Zachodnie nie ma barw partyjnych" – mówił podczas konferencji prasowej szef sztabu PiS, europoseł Joachim Brudziński. "Jeśli to +ssanie+ opozycji na władzę będzie tak silne i tak dominujące, że ten rząd powstanie, to chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie – również w kontekście Pomorza Zachodniego – lekko mieć nie będą" – zadeklarował.

"Nie będziemy opozycją totalną, nie będziemy z nimi walczyć ulicą i zagranicą, nie będziemy mówić o +strząsaniu szarańczy+, ale zbyt wiele dobrych rzeczy rozpoczęliśmy, żeby miały zostać zmarnowane" – zapewnił Brudziński.