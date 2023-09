IPN oferuje nowy pomnik w Dąbiu, ale miasto zwleka. Plac jest pusty [ZDJĘCIA]

Skwer po zburzonym pomniku "Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia" przy ul. Emilii Gierczak w Szczecinie jest pusty, chociaż IPN ma ofertę dla miasta. To pomysł, żeby w tym miejscu powstał pomnik, który upamiętnia żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a konkretnie generała broni Władysława Andersa, dowódcę 2 Korpusu Polskiego.

- Decyzja o sposobie zagospodarowania miejsca po zdemontowanym pomniku należy do władz miasta. Wystąpiliśmy z ofertą współpracy w tym zakresie i zaproponowaliśmy budowę pomnika generała Władysława Andersa - uważa Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN. - Nie ma w Szczecinie upamiętnienia wysiłku żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a to była dość liczna grupa, która znalazła tu swój nowy dom i włączyła się w budowę polskiego Szczecina. Generał Anders to wybitny Polak, jeden z najwybitniejszych dowódców w czasie II wojny światowej i przede wszystkim symbol niezłomności, walki o niepodległą Polskę, czołowy przedstawiciel i autorytet polskiego wychodźstwa niepodległościowego.