Ile ważą karty do głosowania dla szczecinian? Ostatnie przygotowania do wyborów samorządowych [WIDEO]

- Przygotowania są na ostatniej prostej. W związku z tym, że mamy święta w międzyczasie, to musieliśmy zacząć wcześniej wszystko przygotowywać. Mamy już karty do głosowania, materiały niezbędne dla komisji jak spisy wyborców, nakładki anonimizujące, długopisy. Tak, aby po świętach można było bez pośpiechu dostarczyć do obwodowych komisji - wyjaśnia Rafał Miszczuk.