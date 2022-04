III liga piłkarska: Stargardzkie drużyny bez punktów

Do końca sezonu pozostało już tylko dziewięć kolejek, więc możliwości na odrobienie poniesionych dotychczas strat wszystkie zespoły mają coraz mniej. Gdyby Kluczevia zainkasowała trzy punkty w meczu z Bałtykiem, to po pierwsze zbliżyłaby się do tego zespołu na trzy punkty, a przy okazji „wcisnęłaby” koszalinian do tej rywalizacji o uniknięcie spadku.

Stargardzianie walczyli, mieli swoje okazje, ale to jednak Bałtyk grał spokojniej i pewniej. Jakub Forczmański w 40. minucie wykorzystał rzut karny i Kluczevia była w bardzo złej sytuacji.

Przez całą II połowę starała się odrobić straty, ale brakowało skuteczności. Goście w doliczonym czasie gry wyszli z kontrą, którą wykończył Dawid Gruchała-Węsierski.

Przykra niespodzianka dla kibiców Błękitnych. Stargardzianie pojechali do Jarocina na walkę z zespołem ze strefy spadkowej. Wydawało się, że nasz zespół jest w dobrej formie (wygrana w poprzedniej serii, w środę awans w regionalnym Pucharze Polski po pokonaniu mocnej Kotwicy Kołobrzeg), ale determinacja gospodarzy była większa. Dwa gole padły na początku II połowy, a Błękitni już takiej straty nie odrobili. Mają jednak spokojną sytuację w tabeli.