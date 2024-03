III liga piłkarska: dwa zwycięstwa, trzy porażki na inaugurację wiosny [ZDJĘCIA]

Za nami długie, dwumiesięczne przygotowania ligowców do grania, ale jak to zwykle bywa przed pierwszymi meczami było dużo niepewności. Nikt nie mógł się poczuć zbyt pewny i potwierdził to m.in. Świt. Szczecinianie zagrali z Gedanią Gdańsk. Ze względów na kłopoty z boiskiem trawiastym na obiekcie Gedanii – spotkanie rozegrane zostało w Sopocie, na sztucznej murawie. Ten element też miał wpływ na poziom spotkania.

Mecz nie był wielkim widowiskiem. Pierwsza połowa wyrównana, może z lekką przewagą Świtu, ale to było piłkarskie badanie przeciwników. Świt miał okazje bramkowe, ale Szymon Kapelusz raz przestrzelił, a raz trafił w poprzeczkę.

Napastnik zespołu poprawił celownik w przerwie i szybko w II połowie wykorzystał podanie Adama Ładziaka. Drużyna na tego gola zasługiwała, bo po zmianie stron zagrała szybciej i odważniej. Przysłużyło się wejście na boisko nowego gracza – Macieja Koziary.