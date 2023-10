Idzie lato? Nie, to złota polska jesień zawita do zachodniopomorskiego

Jeszcze parę dni temu straszył nas Pan zimnem, a nawet opadami śniegu. Jaki będzie weekend?

Rzeczywiście, poprzednie prognozy pogody mówiły o długim ochłodzeniu i dość silnym. Ale wszystko się zmieniło. Idzie do nas front z Wielkopolski dość ciepłego i przyjaznego powietrza. Ale to dopiero od jutra.

To co nas czeka dziś, w piątek?

Przede wszystkim odczujemy silny wiatr. W Szczecinie ma wiać z prędkością do 60 kilometrów na godzinę. Nad morzem ma być jeszcze silniejszy wiatr, bo tam ma wiać z prędkością 70 km/h. To grozi połamanymi gałęziami drzew, a nawet samych drzew. Na Bałtyku będzie 8 w skali Beauforta. Ale to nie wszystko.

To co jeszcze?

Będzie chłodno i deszczowo. Padać ma już dziś wieczorem i w nocy z piątku na sobotę.