„I love Szczecin” na koszulkach Pogoni w Belfaście? Propozycja stowarzyszenia "Szczecinianie Razem".

"Szanowny Panie Prezesie,

w ramach prowadzonej przez Pogoń Szczecin akcji „Barwy Miasta” Stowarzyszenie „Szczecinianie razem” zgłasza swoją gotowość do podjęcia współpracy w trybie marketingu w czasie rzeczywistym. Wczoraj (21 lipca 2023 r.) w social mediach pojawiła się informacja, iż podczas meczu eliminacyjnego do Ligi Konferencji Europy 2022/2023, Pogoń w Belfaście wystąpi w koszulkach bez logo sponsora. Nawiązując do akcji „Barwy Miasta”, z pewną dozą nieśmiałości, proponujemy umieszczenie na koszulkach logo „I ♥ Szczecin”, projektu, który właśnie obchodzi czternastolecie istnienia. Zamieszczenie logo „I ♥ Szczecin” doskonale wpisuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, którego etapem jest Państwa akcja „Barwy Miasta”. Logo „I ♥ Szczecin” na koszulkach podczas meczu w Belfaście unaoczniłoby ważność marki Pogoń w odniesieniu do budowy tożsamości lokalnej, wpłynęłoby również na pozytywny obraz Klubu jako partnera i promotora społecznych działań oddolnych - Pogoń przyjacielem szczecinian (i ich inicjatyw). Byłoby to jednocześnie pionierskie wydarzenie".

Z poważaniem Ryszard Pilch Prezes stowarzyszenia „Szczecinianie razem”, autor projektu „I ♥ Szczecin” .