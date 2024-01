Grupa Azoty Chemik Police przegrał z Włoszkami w Pucharze CEV

18 stycznia, w czwartek, w szczecińskiej Netto Arenie dojdzie do spotkania rewanżowego. Chemik do awansu do ćwierćfinału, gdzie trafi na jeden z zespołów odpadających z Ligi Mistrzyń, będzie potrzebował zwycięstwa 3:0 lub 3:1, a następnie wygranej w tzw. złotym secie. Jeśli rewanż zakończy się wygraną policzanek po tie-breaku – awansują Włoszki. Oczywiście, każda porażka Chemika przed swoją publicznością również premiuje rywalki.

Rywalizacja z Reale Mutua Fenera Chieri'76 – obecnie piątym zespołem włoskiej ekstraklasy, a czwartym na zakończenie poprzednich rozgrywek, a jednocześnie triumfatorem ostatniego Pucharu Challenge (niżej notowany europejski puchar) miał być i był bardzo dobrym sprawdzianem mocy Chemika. W kraju policzanki odniosły 13 zwycięstw w 14 meczach ligowych, a jeśli dodać do tego jeszcze zwycięstwa o Superpuchar i poprzedniej rundzie Pucharu CEV z BKS Bielsko-Biała to ten dorobek jeszcze jest lepszy. Ale Reale to zespół ograny, dysponujący mocnym składem i to potwierdził. Chemikowi trudno było nawiązać wyrównaną walkę. Jedynie w drugim secie przejął inicjatywę i pewnie wygrał. W pierwszym i pozostałych Włoszki grały na wyższym poziomie i nie było emocji w końcówkach setów.