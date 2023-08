Gramy dla Dymka. Wielki mecz coraz bliżej, ale nasza pomoc wciąż potrzebna. Kupujmy bilety-cegiełki!

Kilka dni temu minęła rocznica dnia kiedy Robert Dymkowski po raz pierwszy skierował piłkę do siatki bramki przeciwnika, grając w koszulce Pogoni. Pewnie jeszcze rok temu nikt nie zwróciłby uwagi na tę datę. Bo przecież Dymek strzelił tych goli dla Pogoni mnóstwo. Ale teraz, kiedy napastnik mierzy się z nieuleczalną chorobą, ten fakt nabrał zupełnie innego znaczenia.

On skryty na trybunach pokazał im kciuk uniesiony do góry. Podziękował i pokazał, że będzie walczył.

- Prosimy każdego, kto chciałby pomóc. Osoby prywatne, ale i firmy o to, żeby się zgłaszały ze swoimi pomysłami, ale także po prostu z ofertą wsparcia – mówi mi Dawid Trzeźwiński jeden z dwóch najbardziej zaangażowanych organizatorów meczu, który 9 września o 17 rozpocznie się na stadionie przy Twardowskiego. - Podaj mój numer telefonu. Niech dzwonią. (Jest na końcu tekstu - dop.red)

Tak jak dzwonią piłkarze. Deklarują, że przyjadą, że mogą zagrać, albo po prostu być. To cała plejada najlepszych polskich zawodników ostatnich lat. Bohaterowie, których oklaskiwaliśmy.

Wbrew pozorom ważne jest nie tylko to, żeby wpłacić pieniądze na zrzutce, czy wziąć udział i wygrać licytacje. Ważne jest aby kiedy na boisko wybiegną zawodnicy Pogoni, którzy w 2001 roku zdobywali wicemistrzostwo, reprezentanci Polski, czy reprezentacja ekstraklasy (tu pięknie zachowują się kluby, delegując na mecz swoich zawodników), po prostu być na stadionie.

Ale to nie będzie tylko mecz. To będzie mnóstwo innych wydarzeń. Licytacje, konkursy, gry, zabawy. Ich lista rodzić się będzie do ostatniej chwili. Bo sporo zależy też od nas.