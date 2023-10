Gol Radosława Janukiewicza nie pomógł. Futsal Szczecin z pierwszą porażką w sezonie

Na zwycięstwo ekipy ze Szczecina wskazywał również początek spotkania. Już po trzech minutach Futsal prowadził 2:0. W 1. minucie po rzucie rożnym, piłka wróciła do najlepszego strzelca zespołu, Karola Ławy, a ten otworzył wynik pojedynku. Chwilę później było już 2:0 dzięki przytomnemu strzałowi Dmytro Rybitskiego. Wydawało się, że będzie to najłatwiejszy pojedynek naszego zespołu w tym sezonie, tymczasem okazał się najtrudniejszym dotychczas.

Futsal Szczecin w tym sezonie już dwukrotnie wygrał z rywalami, z którymi do tej pory w poprzednich sezonach I ligi notował słabe wyniki. W niedzielę szczecinianie jechali odczarować parkiet AZS UG Gdańsk. Mieli na to spore szanse, zwłaszcza, że byli liderami tabeli.

Później nastąpiła ciekawa akcja. Bramkarz Akademików, Piotr Kąkol, dość często wychodził z bramki i pomagał przy rozegraniu. Stracił jednak dość wysoko piłkę, a ta trafiła do rąk Radosława Janukiewicza. Były bramkarz Pogoni Szczecin nie zastanawiał się długo. Od razu posłał strzał w kierunku bramki rywali i piłka idealnie wpadła do siatki. To pierwszy gol Janukiewicza w futsalu, a pewnie także jeżeli chodzi o futbol na trawie. Było 3:3, jednak gospodarze na kilka sekund przed końcem połowy trafili na 4:3.

Zwiastowało to ciekawą drugą połowę i tak w istocie było. Po dwóch minutach gry do siatki trafili jedni i drudzy, więc wynik nadal był korzystny dla AZS (5:4). Gdy do siatki drogę znalazł Szymon Korol, stało się jasnym, że wygrać szczecinianom będzie bardzo trudno. Nadzieję dała jeszcze bramka Rybitskiego, jednak po czerwonej kartce dla Jorge Cruza, gospodarze byli już bardziej pewni swego. Goście wycofali bramkarza na ostatnie minuty, jednak poskutkowało to bramką Dawida Lewczuka z własnej połowy.