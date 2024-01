Gdzie w Szczecinie spędzić ferie zimowe? Jest kilka propozycji. Zobacz co przygotowano w naszym mieście

Szczecińskie instytucje kulturalne i nie tylko przygotowały ciekawe wydarzenia dla uczniów, którzy w najbliższy poniedziałek zaczynają dwutygodniowe ferie zimowe.

Ferie zimowe w bibliotece W tym roku już od 15 stycznia dzieci i młodzież będą mogły spędzić dwa tygodnie bawiąc się lub relaksując, tak jak lubią w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Bibliotekarki oraz bibliotekarze przygotowali atrakcyjną ofertę zajęć w aż dziewięciu filiach. Szczegóły na stronie internetowej link. Ferie w Muzeum Narodowym w Szczecinie Pozostały jeszcze wolne miejsca na Ferie w Muzeum Narodowym w Szczecinie zaplanowane między 16 a 19 stycznia 2024 roku. Będzie to cykl warsztatów plastycznych towarzyszących czterem wystawom czasowym skierowany jest do dzieci w wieku 7–10 lat. Każda z muzealnych przygód zakończy się kreatywnymi działaniami plastycznymi. Zajęcia rozpoczną się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina na wystawie: Pieniądz na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej. W drugim dniu będą zajęcia związane z wystawą "Wyspy szczęśliwe? Sztuka II Rzeczypospolitej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie". W trzecim dniu warsztatów uczestnicy udadzą się na wystawę: "Jak to z drewnem było. Narzędzia do obróbki drewna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie". W ramach ostatniego dnia ferii poznają ciekawostki związane z historią teatru od czasów najdawniejszych, związanych z antykiem i średniowieczem, aż do czasów współczesnych na wystawie "Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki".

Ferie w Zamku Podczas ferii Zamek jak co roku zaprasza najmłodszych do aktywnego i twórczego spędzenia czasu. Pierwszy tydzień (15-19 stycznia) upłynie pod znakiem „Zamkowych podróży w czasie”. Podczas zajęć dzieci w wieku 6-10 lat spróbują swoich sił między innymi w ceramice, wiklinie czy filcowaniu, a także w takich dziedzinach sztuki, jak malarstwo czy teatr. Inspiracją będzie życie codzienne na zamkowym dworze w latach jego świetności i panowania dynastii Gryfitów, a także sztuka i rzemiosło XVI i XVII wieku. Zajęcia odbywać się będą na Zamku w Sali Anny Jagiellonki (wejście A, I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-12:30. Każdego dnia ferii o godz. 12:45 rozpocznie się „Gryf-Ekspres: Pociąg do historii”, czyli spacery z zamkowym przewodnikiem skierowane specjalnie do najmłodszych.

Ferie w DK 13 Muz

DK 13 Muz zaprasza na półkolonie zimowe (całodzienne warsztaty) z nienudno.pl, które odbędą się w dwóch turnusach: - od 15 do 19 stycznia (poniedziałek - piątek) w godz. 7:30-17:00

- od 22 do 26 stycznia (poniedziałek - piątek) w godz. 7:30-17:00 Nienudne półkolonie zimowe to 5 dni wypełnionych świetną zabawą i wycieczkami, całkowicie nowe scenariusze z programowania w świecie Minecraft, Robotyki oraz Eksperymentów, DIY i zajęcia sportowe. Ferie z Wolińskim Parkiem Narodowym Woliński Park Narodowy ma przyjemność zaprosić na Aktywne ferie, podczas których odbędą się spacery terenowe (aktywne środy: 17.01, 24.01, 31.01 i 7.02) oraz warsztaty przyrodnicze (aktywne czwartki: 18.01 i 25.01) w Centrum Edukacyjno-Muzealnym w Międzyzdrojach. Na wydarzenia obowiązują zapisy: warsztaty - [email protected], tel. 91 386 49 93; spacery - [email protected], tel. 91 386 49 81. Udział w wydarzeniach odbywa się w ramach biletu wstępu do CEM lub ZPŻ.

Ferie w Morskim Centrum Nauki 22 stycznia ruszają pięciodniowe zajęcia wypełnione grami i ćwiczeniami praktycznymi. Program półkolonii przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w wieku od 8 do 11 lat. Zajęcia odbywać się będą między innymi w pracowniach edukacyjnych MCN: w pracowni STEAM oraz w modelarni 2.0. Do dyspozycji dzieci przygotowano zestawy edukacyjne LEGO Education, roboty Photon, SMARTFLOOR – interaktywną podłogę, długopisy 3D oraz narzędzia stolarskie. Uczestnicy wezmą udział w seansie w Planetarium oraz odwiedzą wystawę stałą Morskiego Centrum Nauki. Każdy dzień zawiera zajęcia integracyjno-ruchowe, profilaktyczne, edukacyjne. Program półkolonii stworzony przez edukatorów MCN ma na celu rozwijać różne zdolności i umiejętności. Oprócz pracy w grupach będą zajęcia indywidualne, tak aby każdy uczestnik mógł w pełni realizować interesujące tematy.

Ferie w Pałacu Młodzieży Pałac Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas 0-8 (turnus I) i klas 0-5 (turnus II) do uczestnictwa w półkoloniach zimowych. W ciągu dwóch tygodni czekają ich spotkania ze sztuką, podczas ciekawych zajęć w pałacowych pracowniach. Teatr, taniec, ceramika, malarstwo, komiks, fotografia, grafika komputerowa, sitodruk, szachy, karate, praca w studio nagrań – to tylko niektóre propozycje, które przygotowano dla uczestników zimowych półkolonii w Pałacu Młodzieży. Zajęcia będą odbywały się w 15-osobowych grupach (7 grup w I turnusie i 6 grup w turnusie II) w pałacowych pracowniach. Każdego dnia uczestnicy będą brali również udział w dodatkowych atrakcjach poza placówką. Dodatkowe atrakcje: wyjścia m.in. na kręgle, do parku trampolin, nowoczesnego centrum narciarsko-wspinaczkowego, teatru i do kina.

Wideo "Protest Wolnych Polaków" - relacja