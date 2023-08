Gdzie tak keja… czyli scena szantowa na Żaglach 2023

Scena zostanie zlokalizowana w okolicy pomnika Herkulesa walczącego z Centaurem w centralnej części Wałów Chrobrego. Na scenie będzie można usłyszeć wiele znanych zespołów szantowych, ale to nie wszystko. Wystąpią także zespoły grające bluesa, jazz, swinga, rocka czy muzykę alternatywną.

Koncerty zaplanowane są przez wszystkie dni trwania imprezy. W piątek występy odbywać się będą w godzinach od 17 do 22, w sobotę od 16 do 22, a w niedzielę od godziny 14 do 18.