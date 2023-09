Gdzie jeździliśmy w tym roku najchętniej na wakacje, czyli podsumowanie wakacji

- Sezon był dość ciężki. Udało nam się zwiększyć obrót o ok. 5 proc., ale nie możemy powiedzieć, że ten sezon „sprzedał się sam”. Niektórzy mieli obłożenie na poziomie 50-70 proc., a my tygodniami przekraczaliśmy 90 proc., co uznaję za sukces. Ludzie mają mniej pieniędzy. Najlepiej sprzedają się najdroższe i najtańsze obiekty. Widzimy także, że przybyło hoteli w pasie nadmorskim i jest większa konkurencja – mówi Magdalena Ziętek z Dune Beach Resort w Mielnie.