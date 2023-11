Futsal Świecie pokazał szczecinianom miejsce w szyku

Futsal Świecie był wiceliderem grupy północnej I ligi przed 7. kolejką. Szczecinianie byli na miejscu 3., więc można było uznać to spotkanie za hit kolejki. Emocji wystarczyło tylko dla kibiców gospodarzy. A ci już po 4 minutach prowadzili 2:0. Gospodarze bramki zdobywali dość łatwo, odbierali często piłkę na połowie rywali i szybko zmierzali do bramki. A im więcej strzelali, tym grali pewniej. Czy zupełnie pozbawili złudzeń gości ze Szczecina już do przerwy (prowadzenie 5:1).

Szczecinianie zagrali w Świeciu m.in. bez najlepszego strzelca Karola Ławy, ale mimo tego osłabienia, powinni zrobić więcej pod bramką rywali. Tymczasem to gospodarze ostrzeliwali bramkę Radosława Janukiewicza i nie zamierzali przestać. Po raz czwarty w siedmiu kolejkach strzelili przynajmniej 10 goli w spotkaniu, a to już imponujący wynik. Dla szczecinianin gole strzelali Mateusz Gepert i Bartosz Sobinek.