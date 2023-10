Fredrik Ulvestad: Mecz z Legią bolał, ale mieliśmy przed sobą kolejne wyzwanie

Pierwszy kwadrans ze wskazaniem na Lecha, ale od pierwszej bramki Frederika Ulvestada Pogoń panowała na boisko. Odniosła efektowne zwycięstwo, choć nie brakowało głosów, że tak szybko się nie podniesie po porażce z Legią Warszawa w ostatnią środę.

- To był fantastyczny wieczór. Świetnie było wrócić w takim stylu po bardzo nieudanym meczu z Legią. Atmosfera była fantastyczna. Zagraliśmy fajny mecz i odnieśliśmy wielkie zwycięstwo – stwierdził jeden z bohaterów spotkania Frederik Ulvestad. - Mecz z Legią bolał. Wszystko co mogliśmy po nim zrobić to myśleć pozytywnie. Przeszłość to przeszłość, a my mamy przed sobą mieliśmy kolejne wyzwania. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty i mam nadzieję, że przełoży się to też na nasz kolejny występ. Myślę, że mamy teraz dobry start.

Norweg od niedawna jest w Pogoni. Przyszedł, leczył drobny uraz i zaczął grać po przerwie na reprezentację we wrześniu. Dodał dużo jakości w środkowej strefie. I od pierwszego występu polował na pierwszego gola. Udało się w meczu z Lechem.