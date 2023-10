Foton Projekt. Energia słoneczna na lokalnym rynku

- Próbujemy zdobyć rynek lokalny, ale także zagraniczny w bliskim sąsiedztwie, czyli w Niemczech. Zatrudniamy własne ekipy montażowe oraz współpracujemy z kilkoma największymi hurtowniami w Polsce. Wszystko to co pojawia się na rynku jesteśmy w stanie zainstalować klientowi. Inteligentne ładowarki samochodowe współpracujące z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii, inteligentne zarządzanie energią elektryczną w domu i w firmie – chwali się Sylwester Zalewski.

Dla niezorientowanych kilka słów wstępu. Instalacja fotowoltaiczna daje nam możliwość korzystania na co dzień z energii słonecznej na bieżąco. Zmniejszamy w ten sposób emisję dwutlenku węgla do atmosfery i oszczędzamy na rachunkach za prąd czerpany z sieci. Instalacja fotowoltaiczna rozbudowana o magazyn energii daje niezależność energetyczną przez większość roku. Możemy praktycznie odciąć się od zewnętrznej sieci energetycznej na 8 z 12 miesięcy w roku i korzystać z własnego prądu pochodzącego z czystej energii słonecznej. Grupą docelową jest każdy, kto ma miejsce i możliwości instalacji komponentów na dachu, elewacji lub gruncie.

Foton Projekt nie zasypuje gruszek w popiele. Chce zajmować się też dużymi projektami instalacji oraz wprowadzić na rynek duże magazyny energii pod farmy fotowoltaiczne. Już dziś negocjuje z dużą zagraniczną firmą w sprawie wprowadzenia na nasz rynek nowych magazynów energii oraz inwerterów czyli urządzeń pozwalających wykorzystać prąd pozyskany z paneli fotowoltaicznych. Co ważne mają być one wolne od tzw. „chorób dziecięcych” z jakimi teraz spotykamy się w tej branży. Firma intensywnie przygotowuje się na nadejście nowych zmian w prawie energetycznym w kontekście instalacji fotowoltaicznych oraz rozliczeń net-billing, które wchodzą w życie w sierpniu 2024 roku.

- Przy dużej konkurencji jeszcze dwa lata temu trzeba było konkurować ceną. Niestety z jej obniżeniem spadła jakość usług innych firm i doszło do tzw. psucia rynku. My utrzymaliśmy się na nim z przystępną ceną oraz z wysoką jakością swoich usług rozwijając się jeszcze bardziej i wdrażając coraz nowsze technologie. Nie boimy się wyzwań i to nas wyróżnia. Zaufało nam duże grono klientów. I ufa do tej pory – przekonuje.

I patrzy w przyszłość z podniesioną głową, bo wie, że rozwijająca się firma to większe wpływy do budżetu, to też większa możliwość inwestycji, dalsze zatrudnienia i szkolenia kadr. To też zwiększenie ilości instalacji i samowystarczalnych energetycznie miejsc w naszym regionie. To czystsze powietrze, dbanie o środowisko i o przyszłość naszych dzieci.

