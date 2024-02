Fortuna Puchar Polski. Pogoń Szczecin powalczy z Lechem Poznań o półfinał

We wtorek o godz. 20.30 w Poznaniu rozpocznie się szlagier ćwierćfinałów PP. Kolejorz z Portowcami gra systematycznie o punkty i tu nieznacznie lepszy bilans ma Pogoń, ale obie drużyny mierzyły się ze sobą już wiele razy w PP i bilans jest na korzyść poznaniaków. Co trzeba podkreślić, Pogoń nigdy nie wygrała w pucharze w Poznaniu. Przegrała też z Lechem swój pierwszy finał PP (w 1982 r. we Wrocławiu było 0:1).

Wszystko wskazuje, że dziś też będzie na styku, będą emocje i walka do końca, a może nawet do ostatniego rzutu karnego. Pogoń wygrała w tym roku trzy mecze w lidze, Lech dwa i ma remis. Są więc w formie. Obiektywnie ciut wyżej stoją notowania Lecha, bo zagra u siebie i ma szerszy skład, a w Pogoni zabraknie na pewno Benedikta Zecha i Rafała Kurzawy. To poważne osłabienia. Mobilizacja w ekipach jest duża, bo finał i wielkie pieniądze już blisko.