Fortuna Puchar Polski: Pogoń Szczecin pokonała Podbeskidzie i awansowała do 1/8 finału [ZDJĘCIA]

Do „11” powrócił też Rafał Kurzawa, który w Krakowie pauzował za żółte kartki. Zastąpił Joao Gamboę, który z Puszczą Niepołomice zagrał lepiej niż dobrze. Po sobotnim meczu Portowcy zostali na południu Polski i tam szykowali się do meczu w Bielsku. Po roku tam wrócili na mecz pucharowy, ale na inne boisko. Poprzedniej jesieni Pogoń występy w PP rozpoczęła na boiska Rekordu Bielsko-Biała. Wygrała dopiero po rzutach karnych.

To, co było najważniejsze przed meczem – trener Jens Gustafsson posłuchał się kibiców i nie przekombinował ze składem. W zasadzie była tylko jedna zmiana wymuszona. W PP w drużynach cały czas ma grać młodzieżowiec, więc szkoleniowiec postawił na Mariusza Fornalczyka, który zastąpił Wahana Biczachczjana.

- Postaramy się pokazać z jak najlepszej strony na tle bardzo silnego przeciwnika. Taki mecz to wyróżnienie. Każdy marzy o grze w ekstraklasie. Pogoń to TOP1 ostatnich tygodni i TOP3 ostatnich lat w ekstraklasie – mówił trener „Górali” Grzegorz Mokry. - U siebie gramy zdecydowanie lepiej niż na wyjazdach, lepiej punktujemy i w tym nasza nadzieja.

Pogoń miała jasny cel – awans do kolejnej rundy. Podbeskidzie mogło na to liczyć, pokazać ambicję, ale nie można było tego wymagać od pierwszoligowca.

Pogoń od razy zaatakowała. W dwóch pierwszych minutach stworzyła dwa ataku i przestraszyła trochę gospodarzy. Była szybkość, wybory różnych kierunków, ale brakowało wykreowania 100-procentowych sytuacji.

Podbeskidzie odwagi nabrało dopiero po kwadransie, a w 21. minucie Samuel Nnuoshiri przebił się w okolice pola karnego. Strzelił mocno i celnie, ale Valentin Cojocaru wybił piłkę na róg. Po paru minutach bramkarza chciał zaskoczyć Maksymilian Sitek, ale uderzył z 16 m niecelnie. W 30. minucie z 12 m strzelał Piotr Tomasik, ale obok słupka. Pogoń błyskawicznie skontrowała, zrobiła przewagę w kontrze i była bardzo dobra okazja, w której zabrakło dobrego ostatniego podania – Fornalczyka do Grosickiego.

Do przerwy wynik się nie zmienił. Podbeskidzie grało ambitnie, z pomysłem w kontach i dobrze ustawione w tyłach. Za to Pogoń po udanym kwadransie rozczarowywała. Wyglądała, jakby albo straciła energię, albo chciała zagrać bardziej wyrachowanie, podpuścić przeciwnika, by przesunął się bardziej do przodu i wtedy go skontrować. Podobnie wyglądał mecz z Puszczą, więc był to optymistyczny znak.